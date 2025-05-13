Борис Джонсон посетовал на «нехватку яиц» у Запада

Борис Джонсон: Западу не хватило смелости дать Украине все, в чем она нуждалась

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что странам Запада в период президентства в США Джо Байдена не хватило смелости дать Украине все, в чем она нуждалась. Его слова приводит издание Politico.

«При Джо [Байдене], что бы вы ни говорили о том, что делал Запад, мы просто не давали украинцам проиграть. Но у нас никогда не хватало яиц, чтобы дать им то, в чем они действительно нуждались», — сказал экс-премьер.

Джонсон также подчеркнул, что действующий американский лидер Дональд Трамп, по его мнению, не прекратит поддержку Украины и сможет достичь «мира через силу», несмотря на всю критику в его адрес.

Ранее Дональд Трамп заявил, что европейские страны должны не допустить втягивания в «очередную бесконечную войну» в регионе. Вместо этого европейцам стоит сосредоточиться на совместных действиях ради общего будущего, считает американский президент.