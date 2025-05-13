Трамп предостерег Европу

Трамп: Европа не должна втягивать себя в очередную бесконечную войну

Европейские страны должны не допустить втягивания в «очередную бесконечную войну» в регионе, вместо этого им стоит сосредоточиться на совместных действиях ради общего будущего. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в ходе своего визита в Саудовскую Аравию, его слова передает Reuters.

«Европа не должна снова втягивать саму себя в очередную бесконечную войну. Мы должны остановить кровопролитие и работать над совместным ответом на долгосрочные угрозы — как единая, непобедимая команда», — подчеркнул глава государства.

Трамп также отметил, что он предпочитает «мир в пользу партнерства, а не конфликты».

Ранее Трамп заявил, что Европейский союз во многом является более гадким, чем Китай. По словам главы Белого дома, страны Евросоюза часто относились к США «очень несправедливо».