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20:38, 12 мая 2025Мир

Трамп назвал ЕС гадким

Трамп: ЕС относится к США хуже, чем Китай
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Европейский союз (ЕС) часто относится к США хуже, чем Китай. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Европейский союз во многом является более гадким, чем Китай», — отметил американский лидер.

По словам Трампа, страны ЕС к США «относились очень несправедливо». Он также предрек уступки со стороны ЕС и понижение Евросоюзом барьеров импорта из Соединенных Штатов.

Ранее президент США заявил, что Вашингтону и Пекину на переговорах по торговым разногласиям удалось добиться перезагрузки.

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