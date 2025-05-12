Трамп назвал ЕС гадким

Европейский союз (ЕС) часто относится к США хуже, чем Китай. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.
«Европейский союз во многом является более гадким, чем Китай», — отметил американский лидер.
По словам Трампа, страны ЕС к США «относились очень несправедливо». Он также предрек уступки со стороны ЕС и понижение Евросоюзом барьеров импорта из Соединенных Штатов.
Ранее президент США заявил, что Вашингтону и Пекину на переговорах по торговым разногласиям удалось добиться перезагрузки.