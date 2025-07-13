Стало известно о больших потерях ВСУ на севере Украины

ТАСС: ВСУ несут большие потери в Юнаковке Сумской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в одном из населенных пунктов Сумской области на севере страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника информагентства, речь идет о 156-й отдельной механизированной бригаде (ОМБр) ВСУ. Она располагается в населенном пункте Юнаковка.

«Родные и близкие украинских военнослужащих строчат панические комментарии о массовых потерях 156-й ОМБр в Юнаковке. Родственники пытаются привлечь внимание общественности и украинских военкоров», — добавил представитель российских силовых ведомств.

Ранее стало известно, что Юнаковка в Сумской области перешла в серую зону. Как сообщал военный эксперт Андрей Марочко, ВСУ покинули часть позиций в населенном пункте.