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01:13, 12 июля 2025Бывший СССР

Марочко заявил о переходе одного населенного пункта в серую зону

Марочко: Юнаковка в Сумской области перешла в серую зону, ВСУ покинули позиции
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Населенный пункт Юнаковка в Сумской области перешел в серую зону. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

По его словам, Российская армия вынудила Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинуть часть позиций.

«Населенный пункт Юнаковка, по сути, уже находится в так называемой серой зоне. Российские войска вынудили украинских боевиков покинуть некоторые позиции», — рассказал собеседник агентства.

Ранее Марочко рассказал, что ВСУ перебросили наемников из шести стран НАТО под Харьков. По его словам, средства радиоэлектронной разведки зафиксировали иностранные переговоры на линии боевого соприкосновения северо-западнее города.

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