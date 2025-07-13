Российский прыгун в высоту показал лучший результат сезона в мире

Российский прыгун в высоту Лысенко показал лучший результат сезона в мире

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко показал лучший результат сезона в мире. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен выиграл Кубок сильнейших спортсменов, который проходил в Бресте. Он показал результат — 2,35 метра.

В этом сезоне никто в мире не преодолевал высоту выше 2,34 метра. Ее смогли взять только украинец Олег Дорощук и южнокореец У Сан Хек.

Лысенко — серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике 2017 года. Он также является чемпионом мира в помещениях и четырехкратным чемпионом России.

В августе 2018 года Лысенко был отстранен от международных соревнований из-за пропуска трех допинг-тестов. В июле 2021-го Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал атлета на шесть лет (из которых два года — условно) за нарушения антидопинговых правил и вмешательство в процесс управления результатами. По итогам расследования выяснилось, что спортсмен предоставил поддельные документы о том, почему не смог сдать допинг‑тесты.