H&M призвал избавляться от ненужной одежды

Видео: H&M / YouTube

Шведский бренд сегмента масс-маркет H&M запустил кампанию по сбору ненужной одежды под названием Bring It. Тематический видеоролик опубликован на YouTube. В нем рассказывается о путешествии, которое совершают ненужные предметы одежды после того, как они были собраны в магазине.

H&M не первый год устраивает подобные акции. Их цель — замкнуть производственный цикл для текстиля и повторно использовать и перерабатывать ненужную одежду для создания нового текстильного волокна.

H&M — производитель и ретейлер женской, мужской и детской одежды, обуви и аксессуаров в сегменте масс-маркет, а также товаров для дома. Компания основана в 1947 году в Швеции, штаб-квартира находится в Стокгольме.

С 2004 года создает совместные лимитированные коллекции с известными дизайнерами и модными домами, в том числе Карлом Лагерфельдом, Стеллой Маккартни, Versace и Balmain. В H&M Group также входят бренды одежды COS, Monki, & Other Stories, Weekday, Cheap Monday.