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12:03, 14 июня 2026Экономика

Прорыв дамбы в российском регионе привел к затоплению земель и вероятности эвакуации

В Крымском районе Кубани ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Telegram-канал «Администрация Крымского района»

В Крымском районе Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за прорыва дамбы реки Кубань. Об этом сообщает Telegram-канал администрации района.

Режим ЧС введен на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений южного региона.

В настоящее время вода из-за прорыва дамбы в районе хутора Западный продолжает поступать на сельскохозяйственные земли и наполнять Афипский канал. Под водой находится уже более 4,3 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель. Большая часть — более 1,3 тысячи гектаров — посевы пшеницы.

Существует угроза затопления жилых домов в станице Троицкой. Жителей станицы известили о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернут в Доме культуры населенного пункта.

Ранее из-за перелива реки Кубань через дамбу эвакуировали хутор Западный, село Гвардейское, хутор Урма и садовое некоммерческое товариществе «Йодник».

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