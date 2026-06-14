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12:21, 14 июня 2026Спорт

Поединок бойца ММА Чимаева завершился массовой дракой

Поединок бойца ММА Чимаева с Дэннисом завершился массовой дракой команд спортсменов
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Joe Camporeale / USA TODAY Sports / Reuters

Поединок представляющего ОАЭ бойца ММА Хамзата Чимаева с Диллоном Дэннисом завершился массовой дракой. Об этом сообщает MMA Fighting.

Спортсмены встретились на турнире по вольной борьбе Real American Fighting 10 (RAF10) в Сент-Луисе, США, победу одержал Чимаев. По окончании поединка между бойцами произошла словесная перепалка, в ходе которой Чимаев пнул лежащего Дэнниса ногой. После этого на ковер выбежали команды обоих спортсменов и устроили массовую драку, которая продолжалась несколько минут. Ее участников разняли представители службы безопасности.

На том же турнире российский боец Арман Царукян одолел бывшего временного чемпиона UFC Тони Фергюсона. Россиянину присудили победу со счетом 10-0.

10 мая Чимаев проиграл американцу Шону Стрикленду на турнире UFC 328. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стрикленда раздельным решением судей. Таким образом, Чимаев потерпел первое поражение в карьере и лишился титула чемпиона UFC в среднем весе, которым владел до этого.

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