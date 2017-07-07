Американка прилепила спиннеры на грудь

Пользователь Twitter под ником @caritadepincel опубликовала видеоролик, в котором продемонстрировала спиннер для груди. На это обратило внимание издание Mashable.

Американка назвала улучшенную версию игрушки Fidgetiddies. Публикация девушки собрала почти 10 тысяч ретвитов и более 22 тысяч лайков. Пользователи в комментариях попросили девушку продемонстрировать, как создать такую же игрушку в домашних условиях.

В этот же день она опубликовала подробную инструкцию: оказалось, что оригинальная конструкция состоит из накладок для сосков, липучки или клея и двух фиджет-спиннеров.

Спиннер — популярная игрушка-антистресс. В сети спиннерам посвящено огромное количество шуток: они быстро обрели популярность во всем мире и как следствие начали раздражать многих пользователей сети. В частности, представители самого популярного порносайта PornHub рассказали, что фраза «фиджет спиннер» стала лидером среди майских запросов.