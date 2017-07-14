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Наши руки не для скуки

Что крутили вместо спиннера в разные времена

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Кадр: manhuproduction / YouTube

Антистрессовая игрушка спиннер завоевала огромную популярность по всему миру. С ее помощью не только успокаивают нервы, но и устанавливают различные рекорды, проводят магические ритуалы, избавляются от вредных привычек и даже снимают порнофильмы. Духовенство в лице пастора из Парагвая в связи с этим выражает беспокойство, называя спиннеры игрушкой сатаны, ну а «Лента.ру» решила вспомнить другие вирусные вещицы, покорявшие мир в разное время.

Для любителей помять

Антистрессовых игрушек, предназначенных для того, чтобы их мяли, крутили и жали, было много. Слаймы, или лизуны, выпускались американской компанией Mattel с середины 1970-х. Эта вязкая, желеобразная игрушка способна растекаться по поверхности и резко уплотняться при внешнем воздействии. В России и на постсоветском пространстве лизуны были особенно популярны в 1990-х и начале 2000-х.

Видео: Alex Boyko / YouTube

Их предшественницей с некоторой натяжкой можно назвать жвачку для рук, также известную как handgum и silly putty («глупая замазка»). По структуре она более плотная, чем слайм, напоминает пластилин. Однако, в отличие от последнего, не прилипает к рукам и вообще любым поверхностям, а без внешнего воздействия начинает растекаться. Считается, что жвачка для рук была случайно получена в 1943 году как побочный эффект при экспериментах по созданию заменителя натурального каучука. Сегодня, помимо классического варианта, можно найти жвачку для рук, светящуюся в темноте и обладающую магнитными свойствами.

Видео: Alex Boyko / YouTube

Капитошка — еще одна ретро-игрушка, хорошо знакомая российским детям 90-х. Латексный шар, набитый мелом, крахмалом или мукой, напоминает картошку с волосами и известен под разными названиями, включая «капитошку», «мнушку» и даже «кретино веселино».

Видео: heRetroToys / YouTube

Для любителей пощелкать

Fidget Cube — небольшой гаджет для любителей щелкать ручкой, крутить джойстик, переключать кнопки на пульте и заставлять лопаться пупырышки на воздушно-пузырчатой пленке. В обзорах на этот «дзен-кубик» утверждается, что он полезен желающим успокоить нервы, не раздражая при этом окружающих.

Видео: Распаковка Посылок Видео / YouTube

Fidget Cube — не первое изобретение в этом роде. До него в сети уже продавались так называемые брелоки-пупырышки, имитирующие лопающуюся воздушно-пузырчатую пленку.

Видео: AndroidExpertShow / YouTube

Для любителей покрутить

Одна из самых известных игрушек, которую крутили задолго до спиннеров, — йо-йо. Со временем умельцы научились выполнять различные трюки с помощью этого приспособления, а игра превратилась практически в полноценный спорт со своими лидерами и чемпионатами.

Видео: jokeysport / YouTube

Немало приверженцев и у Finger sport. Его любители совершенствуются в управлении уменьшенными копиями таких средств передвижения, как скейтборд,

Видео: Tech Deck / YouTube

велосипед,

Видео: manhuproduction / YouTube

и даже самокат.

Видео: Altnau West Side Scooter / YouTube

В связи со спиннерами в сети также любят вспоминать о том, как молодежь 80-х и 90-х раскручивала кассеты на карандашах. Это занятие, которое многие сегодня называют «спиннером моего детства», носило вполне определенную цель: перемотать зажеванную кассетником пленку.

Для любителей покидать и покатать

Призванные занять руки игрушки имитируют и обычные мячики. Вариаций великое множество. В том числе попрыгунчики из полибутадиенового каучука, наполненные опилками раскидайчики на резинке, известные каждому советскому ребенку, и так называемые китайские металлические «шарики здоровья».

Видео: spheres100 / YouTube

Для любителей собирать

Особая категория антистрессовых игрушек — головоломки. Самая известная и вирусная — кубик Рубика, изобретенный Энрё Рубиком в 1974 году. Мировой рекорд по его сборке в 2016 году установил австриец Феликс Земдегс (Feliks Zemdegs), сумевший справиться с головоломкой за 4,73 секунды.

Видео: 9-bit Productions / YouTube

Еще одна популярная головоломка, имевшая успех прежде всего в СССР в начале 80-х, — змейка Рубика. Она позволяет создать не менее 100 двухмерных и трехмерных фигур.

Видео: Gamber Rubik's Tutorials / YouTube

Для любителей «посидеть»

В криминальном мире свои традиции антистрессовых игрушек. Разумеется, самодельных. Эти игрушки не только помогают занять время и руки, но и дают представление о том, какому уровню уголовной иерархии принадлежит данный «авторитет».

Привилегированные уголовники вертят в руках ножи-бабочки (перочинные ножи) или четки, обычно перекидные («змейки» или «четки-болтухи»). Делают их из таких подручных материалов, как переплавленные стержни от шариковых ручек, одноразовые пластмассовые зажигалки, оргстекло и даже хлебный мякиш. На этот аксессуар также могут быть нанесены различные рисунки.

Видео: Штрихи Коваля / YouTube

А что наука?

Как видим, спиннеры не уникальны. Антистрессовые игрушки были всегда. Это явление «Ленте.ру» прокомментировал врач-психиатр, кандидат медицинских наук Петр Каменченко:

«Моторная активность присуща многим людям. Кто-то грызет ногти, крутит волосы, дергает себя за усы, щелкает пальцами. Если человек не может это контролировать, говорят уже об обсессивном синдроме. В таких случаях психиатры или психологи рекомендуют людям занять руки, например, четками или теми же спиннерами.

Речи о развитии мелкой моторики в данном случае не идет. У сегодняшних детей и молодежи настолько много разных гаджетов, что им впору надевать варежки — слишком много времени они проводят за нажиманием различных кнопочек.

Думаю, что это просто мода, очень короткая, которая скоро пройдет. Вряд ли это имеет отношение к психологии. Хотя, с другой стороны, у каждого человека есть периоды, когда он сильно волнуется. Многие считают, что по рукам это более заметно. Возможно, широкое распространение спиннеров связано с ростом общего уровня тревоги и напряженности».

Елена Осипова

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