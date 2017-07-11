Brazzers запихнула спиннер в порнофильм

Американская порностудия Brazzers выпустила фильм для взрослых «Крутани это» со спиннером. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает администрация Twitter-аккаунта StripShow Brazzers‏.

Судя по опубликованным в социальной сети фотографиям, создатели фильма решили задействовать спиннер практически в каждой сцене. Игрушку для рук используют как порноактриса с псевдонимом Виенна Блэк (Vienna Black), так и ее партнер. «Сегодня вращения доведут ее до оргазма», — хвалятся в Brazzers.

В комментариях под публикацией трейлера «Крутани это» пользователи сети крайне удивились появлением модной игрушки в фильме для взрослых. «Иисусе! Спиннеры проникли в порнографию», — отметил один из них.

«Вау, я хочу такой же спиннер», — признался пользователь с ником Mendeztiago02.

Ранее в июле в Twitter появился ролик, в котором продемонстрировали спиннер для груди. Публикация собрала почти 10 тысяч ретвитов и более 22 тысяч лайков. Пользователи в комментариях просили автора видео рассказать, как сделать такую игрушку в домашних условиях.

Fidget hand spinner — предназначенная для снятия стресса игрушка. Как отмечает создательница спиннера Кетрин Хеттингер (Catherine Hettinger), он может быть полезен для людей с проблемами фокусировки внимания и страдающих от стресса.