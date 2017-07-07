Столичная гадалка пообещала исцелить потенцию и вернуть мужа с помощью спиннера

Видео: ЧП 360 / YouTube

Московская ясновидящая Элена Гамаюн предложила клиентам за пять тысяч рублей зарядить спиннеры на удачу, любовь и здоровую потенцию. Об этом сообщает канал «360».

По словам ведуньи, заряженные ею спиннеры способны снимать порчу и возвращать мужчину в семью. Гамаюн утверждает, что ей уже известны случаи, когда игрушка полностью излечивала мужчин от импотенции и соединяла разрушившиеся семьи.

Гамаюн говорит, что наделить спиннер магическими свойствами может каждый. Гавное — знать методику его освящения. Она также предлагает не ограничиваться спиннерами и заряжать вейпы и жидкость для них.