Louis Vuitton заключил фирменные флаконы в кожаные чехлы

Французский модный дом Louis Vuitton представил линию дорожных футляров для фирменных флаконов. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы компании.

Аксессуары емкостью 75 и 100 мл выполнены из натуральной кожи и плотно закрываются с помощью аккуратной застежки. Футляр Flaconnier создан для трех флаконов в том же стиле, в каком создавались сундуки для дам в 1920-е годы: подкладка со стеганым узором Malletage цвета экрю, защитные угловые накладки, замок multigorges, используемый с 1890 года.

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Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на производстве аксессуаров, одежды, обуви, часов и ювелирных украшений для мужчин и женщин. В настоящее время компания является частью международного холдинга LVMH.

Летом 2016 года модный дом выпустил духи с запахом фирменной сумки. Он стал первым ароматом, который модный дом создал за 70 лет.