Louis Vuitton сделал чехлы для теннисных трофеев

Модельеры французского дома Louis Vuitton разработали дизайн двух чехлов для трофеев теннисного турнира «Ролан Гаррос». Как сообщает WWD, их создали вручную в мастерской в городе Аньер-сюр-Сен неподалеку от Парижа.

Два чехла предназначены для кубков Suzanne Lenglen и Musketeers. Упаковки обтянуты текстилем с монограммами и декорированы фирменными латунными уголками. На боковых частях белой краской нанесена буква V, линии, по словам представителей марки, напоминают разметку на теннисном корте.

Второй в сезоне турнир Большого шлема «Ролан Гаррос» пройдет во Франции с 22 мая по 11 июня.

Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и багажа Луи Вюиттоном. Специализируется на производстве аксессуаров, одежды, обуви, часов и украшений.

Модный дом часто создает аксессуары для спортивных трофеев. Например, осенью 2015 года марка представила чехол для трофея, который вручается чемпиону мира по регби — Кубку Уэбба Эллиса (The William Webb Ellis Cup).