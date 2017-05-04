Louis Vuitton снял рекламу с оскароносной актрисой

Шведская актриса Алисия Викандер приняла участие в новой рекламной кампании французского модного дома Louis Vuitton. Несколько фотографий опубликованы на официальной странице компании в Instagram.

Contemporary Muse: Alicia Vikander for Masters, a new collaboration between Jeff Koons and #LouisVuitton. Now available exclusively in Louis Vuitton stores. For more information, visit louisvuitton.com. #LVxKoons A post shared by Louis Vuitton Official (@louisvuitton) on May 1, 2017 at 3:18am PDT

Актриса представила несколько моделей сумок из коллекции, созданной одним из самых высокооплачиваемых современных художников Джеффом Кунсом. На сумках Speedy, Keepall и Neverfull воспроизведены фрагменты из серии работ Кунса Gazing Ball, по мотивам полотен великих живописцев прошлого.

Rubens’ “The Tiger Hunt” comes to life for the new collaboration between #LouisVuitton and Jeff Koons. Learn more on louisvuitton.com #LVxKoons A post shared by Louis Vuitton Official (@louisvuitton) on Apr 23, 2017 at 9:30am PDT

Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на производстве аксессуаров, одежды, обуви, часов и ювелирных украшений для мужчин и женщин. В настоящее время компания является частью международного холдинга LVMH.

Алисия Викандер — шведская танцовщица и актриса. Она получила премию «Оскар» за роль художницы Герды Вегенер в биографической драме «Девушка из Дании».