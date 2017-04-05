Louis Vuitton показал в Милане новые «кочевые объекты»

Французский дом Louis Vuitton представил на проходящей в Милане выставке Salone del Mobile 10 новых предметов в коллекции Objets Nomades («Кочевые объекты»). Об этом сообщает с места события корреспондент «Ленты.ру».

Коллекция уникальных предметов для путешественников была основана в 2012 году; для создания входящих в не изделий марка привлекает ведущих дизайнеров мира. В этом году в число создателей коллекции вошли дизайнеры Индия Мадави и Токудзин Есиока.

Фото: пресс-служба Louis Vuitton 1 /9

Среди пополнивших коллекцию предметов — кушетка работы братьев Кампана, вдохновленная образами бегущих облаков и раковиной с картины Боттичелли «Рождение Венеры»; стул Atelier Oï из полосок кожи, напоминающих ремни; кресло-качалка из кожи со стеганым рисунком Malletage работы Марселя Вандерса; и приставной стол для современного «кочевника», вдохновленный идеей талисмана и украшенный кожаной мозаикой. Всего в коллекцию в настоящее время входят 25 предметов, изготавливаемых по индивидуальным заказам.

Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на производстве аксессуаров, одежды, обуви, часов и ювелирных украшений для мужчин и женщин.

Миланский мебельный салон (Salone del Mobile) — международная выставка мебели, аксессуаров для дома и дизайна интерьеров. Основан в 1961 году.

