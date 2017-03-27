Louis Vuitton сшил одежду участникам регаты America’s Cup

Французский модный дом Louis Vuitton представил специальную коллекцию одежды и аксессуаров, посвященную яхтенной регате на Кубок Америки. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает Luxurylaunches. В линейку вошли модели спортивного кроя, они выполнены в синем, красном и белом цветах.

В коллекции представлены сумки, платки, солнцезащитные очки и рюкзаки. Цены на них варьируются от 435 до 2470 долларов.

Фото: Louis Vuitton 1 /4

Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на производстве аксессуаров, одежды, обуви, часов и ювелирных украшений для мужчин и женщин.

Кубок Америки получил свое название в честь яхты «Америка» , которая выиграла его в престижной английской регате в 1851 году. Это одна из старейших регат в мире. Летом 2017 года она состоится в 35-й раз, местом проведения выбрали Бермудские острова.