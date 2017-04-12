Louis Vuitton начал доливать клиентам духи

Французский модный дом Louis Vuitton запустил новую услугу для своих клиентов. Как сообщает Luxurylaunches, речь идет о возможности наполнить флаконы из-под фирменных ароматов. Сделать это можно в бутиках бренда. Для этого нужно принести с собой пустой флакон.

Эта инициатива, по словам представителей компании, имеет две цели. Во-первых, уменьшится количество производимых отходов, а во-вторых, красивые флаконы могут стать семейной реликвией.

Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на производстве аксессуаров, одежды, обуви, часов и ювелирных украшений для мужчин и женщин. В настоящее время компания является частью международного холдинга LVMH.

Осенью 2016 года модный дом открыл pop-up store в московском универмаге ЦУМ. Там представлена парфюмерная коллекция Les Parfums Louis Vuitton. В корнере представлены все ароматы, входящие в линию: Rose des Vents, Turbulences, Dans la Peau, Apogée, Matière Noire и Mille Feux.