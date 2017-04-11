Louis Vuitton поработал с Джеффом Кунсом

Модный дом Louis Vuitton и один из самых высокооплачиваемых современных художников Джефф Кунс выпустили совместную коллекцию аксессуаров, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы дома во вторник, 11 апреля.

На сумках Speedy, Keepall и Neverfull будут воспроизведены фрагменты из серии работ Кунса Gazing Ball, воспроизводящих полотна великих живописцев прошлого. Коллекция поступит в продажу в конце апреля. Ранее Louis Vuitton уже сотрудничал с другими современными художниками: Стивеном Спраузом, Такаши Мураками, Ричардом Принсом, Яёй Кусама, Синди Шерман, Джеймсом Тарреллом, Олафуром Элиассоном и Даниэлем Бюреном.