Художник-самоучка создал платки для Longchamp

Французская люксовая марка Longchamp выпустила капсульную коллекцию платков-каре по рисункам художника-самоучки Жюльена Кало. Об этом редакции «Ленты.ру» во вторник, 11 апреля, сообщили представители пресс-службы бренда.

В линейку вошли два платка с оригинальными принтами: La Route de l'Eté («Дорога лета») и La Ville dans la Nuit («Город в ночи»). Первый имеет размер 90 на 90 сантиметров; второй — 70 на 70 сантиметров. Создавая коллекцию, Кало вдохновлялся воспоминаниями о лете и летних каникулах. «Я представлял, что платок — это холст. Как и картина, он должен рассказывать историю», — пояснил художник.

Фото: пресс-служба Longchamp 1 /5

Компания Longchamp основана в Париже в 1948 году Жаном Кассегреном. Изначально она специализировалась на продаже табака и курительных принадлежностей. Логотип фирмы — изображение жокея. В настоящее время под этим брендом производится мужская и женская одежда и обувь, а также аксессуары и изделия из кожи.

Жюльен Кало — французский художник-самоучка, музыкант, писатель и серфингист.

