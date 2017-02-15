Longchamp посвятила сумки антилопе куду

Французская марка Longchamp представила несколько коллекций аксессуаров для мужчин. Об этом коррепсонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Речь идет в том числе о линейке под названием 3D Kudu, посвященной дикой природе и американской антилопе куду.

Фото: пресс-служба Longchamp 1 /3

Другая линейка — Parisis — по словам представителей марки, рассчитана на городских денди. Вещи выполнены в двухцветной гамме. А в линейке Cricket воплощается сопртивный шик. В нее вошли кожаные сумки с округленными краями и плечевыми ремнями.

Компания Longchamp основана в Париже в 1948 году Жаном Кассегреном. Изначально она специализировалась на продаже табака и курительных принадлежностей. Логотип фирмы — изображение жокея. В настоящее время под этим брендом производится мужская и женская одежда и обувь, а также аксессуары и изделия из кожи.