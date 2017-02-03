Longchamp снял короткометражки о Париже

Видео: Longchamp / YouTube

Французский бренд Longchamp представил два короткометражных фильма: «Я люблю Париж» и «Парижанка», посвященных французской столице. Ролики опубликованы на YouTube.

Главную роль в них исполнила британская актриса и телеведущаяя Алекса Чанг. Режиссером видео выступил Лоик Прижан, журналист и создатель документальных фильмов о модной индустрии.

Видео: Longchamp / YouTube

Компания Longchamp основана в Париже в 1948 году Жаном Кассегреном. Изначально она специализировалась на продаже табака и курительных принадлежностей. Логотип фирмы — изображение жокея. В настоящее время под этим брендом производится мужская и женская одежда и обувь, а также аксессуары и изделия из кожи.

Алекса Чанг — британская телеведущая, модель и редактор британского Vogue. Была ведущей собственного шоу на канале MTV It’s On with Alexa Chung. Известна тем, что неоднократно играла в сериалах роли самой себя («Сплетница», «Поздней ночью с Джимми Фэллоном» и другие).