Елена Перминова стала амбассадором бренда Longchamp

Российская модель Елена Перминова стала первым в России амбассадором французского бренда аксессуаров, багажа, одежды и обуви Longchamp, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Вместе с CEO компании Жаном Кассегреном и креативным директором Софи Делафонтен, внуками основателя Longchamp, модель присутствовала на торжественном открытии флагманского бутика марки в ГУМе.

Елена Перминова — российская модель, участвовала в показах Lanvin, Viktor & Rolf, Armani, позировала для съемок в журналах Harper’s Bazaar, Vogue и Tatler, занимала пост редактора отдела моды журнала POP.

Компания Longchamp основана в Париже в 1948 году Жаном Кассегреном. Изначально она специализировалась на продаже табака и курительных принадлежностей. Логотип фирмы — изображение жокея. В настоящее время под этим брендом производится мужская и женская одежда и обувь, а также аксессуары и изделия из кожи.