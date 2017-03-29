Uniqlo выпустит коллекцию с креативным директором Loewe

Японский масс-маркетный бренд одежды и аксессуаров Uniqlo объявил о сотрудничестве с ирландским дизайнером Джонатаном Уильямом Андерсоном, креативным директором модного дома Loewe. Об этом в среду, 29 марта, сообщает Businessoffashion.

«Сотрудничество с Uniqlo — яркое проявление демократизма в моде, и это здорово, что мой дизайн будет доступен любому человеку с любым уровнем достатка», — сказал Андерсон. .

По его словам, коллаборации в дизайне невероятно важны. «Когда я думаю о Uniqlo, я вспоминаю обо всех отличных вещах, которые производит эта компания: на их разработку потрачено много времени. Это трудная работа, и я считаю, что Uniqlo с ней отлично справляется», — добавил он.

Предполагается, что в капсульную коллекцию от Андерсона войдут такие традиционно британские предметы одежды, как даффлкот и «рыбацкий» свитер крупной вязки.

Ранее Uniqlo неоднократно выпускала капсульные коллекции с дизайнерами Жиль Зандер и Инес де ла Фрессанж, а также экспертом моды Карин Ройтфельд.

Джонатан Уильям Андерсон — выпускник Лондонского колледжа моды. С 2005 по 2008 год работал в доме Prada, затем основал именную марку J.W.Anderson. Сотрудничал с брендами TopMan и Versus Versace. Обладатель награды Британского совета моды в номинации «Начинающий дизайнер года» (2012). В настоящее время, одновременно с работой над собственной маркой, занимает пост креативного директора Loewe.