Российский дизайнер попала в финал конкурса LVMH Prize

Дизайнер Мария Казакова, которая занимается брендом мужской одежды Jahnkoy, вошла в число финалистов международного конкурса LVMH Prize. Об этом во вторник, 28 марта, сообщает Highsnobiety.

Также в список вошли еще семь человек: Юн Ахн (Ambush), Козабуро Акасака (Kozaburo), Сесиль Бансен (Cecilie Bahnsen), Набиль Эль-Найал (Nabil Nayal), Молли Годдард, Марин Серр и Антонин Трон (Atlein).

Свои заявки на участие в конкурсе подали почти 1200 человек. Финалиста назовут в середине июня. Главный приз — 300 тысяч евро.

LVMH (полное наименование LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton) — французская транснациональная компания, специализирующаяся на производстве предметов роскоши и люксовых товаров. Владеет торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy и другими. Штаб-квартира холдинга находится в Париже.