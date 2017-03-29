В Azzaro сменился главный по креативу

Новым креативным директором модного дома Azzaro стал 32-летний дизайнер Максим Симонс. Об этом сообщает ProFashion. Симонс пришел на смену Арно Майару и Альваро Кастехону, покинувшим компанию в июле прошлого года, после трех лет работы в ней.

Он займется созданием коллекций haute couture, готовых коллекций мужской и женской одежды, а также аксессуаров. Параллельно модельер будет развивать собственный бренд. Свою первую коллекцию для модного дома Симонс представил летом во время Недели высокой моды.

«Я абсолютно счастлив, что смогу переосмыслить коды этого легендарного дома моды через сильную коллекцию одежды для мужчин и женщин», — поделился дизайнер.

Симонс в разное время работал в модных домах Jean-Paul Gaultier, Elie Saab, Christian Dior и Balenciaga. В 2009 году он основал собственный одноименный бренд.