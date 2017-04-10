Канье Уэст вдохновился флорентийским искусством

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст представил линейку украшений в дополнение к коллекции одежды YeezySeason 4. Как сообщает Highsnobiety, источником вдохновения для него послужило флорентийское искусство XIV столетия.

Украшения были созданы в сотрудничестве с ювелиром Джейкобом Арабо (Jacob Arabo). В коллекцию вошли 12 предметов, в том числе, золотые цепочки и кольца. «Я хотел создать что-то, что отражало бы бесконечную любовь», — сказал Уэст.

Ювелирные изделия уже появились в продаже, цены на них начинаются от 1,5 тысячи долларов.

Карьеру дизайнера Уэст начал в 2015 году с сотрудничества с adidas Originals. Он выпустил уже несколько коллекций одежды и обуви.

В конце февраля 2017 года в продажу поступила обновленная линейка кроссовок Yeezy Boost 350 V2. Они выполнены из материала Primeknit черно-белой расцветки и украшены создающей легкий контраст бело-серой полоской с внешней стороны и зеркальной надписью SPLY-350. Полупрозрачная подошва и боковые вставки выполнены из термопластичного полиуретана.