Канье Уэста сравнили с русским провинциальным алкоголиком

Российские пользователи сети обратили внимание на новый имидж рэпера Канье Уэста. Его наряд сравнили с одеждой типичного алкоголика.

В Twitter отметили, что штаны с надписью «Спорт» на русском языке появились у артиста после его ноябрьской встречи с российским дизайнером Гошей Рубчинским в Москве.

Многие вспомнили, что в подобных нарядах россияне обычно не выходят за пределы двора. Некоторые отметили, что именно так выглядит типичный алкоголик. В сети также нарекли рэпера «дядей Васей, идущим за водкой».

Юзеры удивились, что типичный стиль «российского алкоголика» так популярен среди американских знаменитостей. Многие также согласились, что в такой одежде Уэст выглядит на порядок серьезнее и опаснее.

В ноябре 2016 года пользователи сети высмеяли встречу Канье Уэста и Гоши Рубчинского в Москве. В Twitter предполагали, что знаменитости планируют запустить совместную линию одежды. Некоторые утверждали, что целью Уэста была вовсе не встреча с дизайнером, а серьезный разговор с отечественным исполнителем Тимати.