Канье Уэст назвал дату релиза обновленных кроссовок

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст объявил о запуске обновленной версии кроссовок Yeezy Boost 350 V2, созданных в сотрудничестве с adidas. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. Обувь поступит в продажу с 25 февраля.

Кроссовки выполнены из материала Primeknit черно-белой расцветки и украшены создающей легкий контраст бело-серой полоской с внешней стороны и зеркальной надписью SPLY-350. Полупрозрачная подошва и боковые вставки выполнены из термопластичного полиуретана.

Купить обувь можно будет только после регистрации. В продажу она поступит в ограниченном количестве.

Карьеру дизайнера Уэст начал в 2015 году с сотрудничества с adidas Originals. Он выпустил уже несколько коллекций одежды и обуви. Модели от Уэста выходят ограниченным тиражом.