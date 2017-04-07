Карл Лагерфельд переключился на купальники

Немецкий модельер и креативный директор дома Chanel Карл Лагерфельд представил коллекцию купальников, созданную в сотрудничестве с люксовой маркой Vilebrequin. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает WWD.

В капсульную линейку, которая будет продаваться органиченным тиражом вошли несколько моделей женских и мужских купальных костюмов, а также пляжная одежда и аксессуары. В продаже вещи появятся с мая, цены на них будут варьироваться от 65 до 225 долларов.

Карл Отто Лагерфельд — немецкий модельер и фотограф. Работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. В 1974 году основал собственную линию — Karl Lagerfeld Impression. В 2010-м он стал кавалером ордена Почетного легиона за вклад в культуру и искусство. Кроме работы в Chanel, он также сотрудничает с Fendi и занимается развитием собственного бренда.

Одна из недавних работ Лагерфельда — тиары для марки Swarovski. Украшение под названием «Прекрасный голубой Дунай» предназначено для дебютанток Венского оперного бала. При создании тиары было использовано 394 кристалла, в том числе сапфировых оттенков, и несколько жемчужин.