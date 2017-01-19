Карл Лагерфельд создал ароматическую свечу от имени своей кошки

Немецкий модельер и креативный директор дома Chanel Карл Лагерфельд от имени своей кошки Шупетт выпустил ароматическую свечу с ее изображением. Об этом сообщает Harper's Bazaar.

Композицию аромата составляют ноты корицы, розового перца, амбры и мускуса. Ожидается, что в продажу парфюмерная новинка поступит в феврале и будет стоить 250 евро.

Фото: @choupettesdiary

Карл Отто Лагерфельд — немецкий модельер и фотограф. Работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. В 1974 году основал собственную линию — Karl Lagerfeld Impression. В 2010-м он стал кавалером ордена Почетного легиона за вклад в культуру и искусство. Кроме работы в Chanel, он также сотрудничает с Fendi и занимается развитием собственного бренда.

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Модельер довольно часто использует образ своей кошки, например, создает коллекции в ее честь и снимает питомицу в рекламе.