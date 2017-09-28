Марк Ньюсон обновил чемоданы Louis Vuitton

Промышленный дизайнер Марк Ньюсон обновил багажную коллекцию Louis Vuitton, которую компания выпустила в прошлом году. Об этом сообщает HighSnobiety. Видеопрезентация опубликована на YouTube-канале бренда.

Новые кожаные чемоданы и дорожные сумки на колесах теперь представлены в семи цветах.

Марк Ньюсон занимается дизайном транспортных средств, мебели, ювелирных украшений и одежды. Стиль, в котором он работает, называется биоформизмом и характеризуется использованием высокотехнологичных материалов. В 2010-м журнал Time включил его в список 100 наиболее влиятельных людей года.