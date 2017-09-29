Louis Vuitton создал свои первые тканевые кроссовки

Французский дом Louis Vuitton создала первые за всю свою историю тканевые кроссовки. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает Buro 24/7.

Новая модель, предназначенная для бега, получила название New Runner. Поверхность обуви сделана из ткани, которая украшена узорами и тройной эмблемой V, означающей девиз дома Volez, Voguez, Voyagez («Лететь, парить, путешествовать») на язычке и пятке.

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Кроссовки предлагаются в черном, оливковом и красном цветах. В продажу они пока не поступили, дата выпуска и стоимость неизвестна.

1 сентября сообщалось, что Louis Vuitton предложил своим клиентам услугу выбора дизайна ремней. Покупателям предлагалось выбрать кожу теленка различных оттенков либо кожу рептилии, страуса или крокодила в актуальной цветовой гамме (черный, синий, серый или табачный оттенок).

Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на аксессуарах, одежде, обуви, часах и ювелирных украшениях для мужчин и женщин. Входит в международный холдинг LVMH.