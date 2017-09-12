Слились в экстазе

Кроссовки уже достаточно давно превратились из утилитарной обуви для утренних пробежек в способ проявить свой стиль. Носят их теперь не только с трениками и джинсами, но даже и с вечерними туалетами — в конце концов, отдельные редкие модели зашкаливают за несколько десятков тысяч евро. Особый шик — коллаборации известных брендов с модными нишевыми дизайнерами и легендарными домами моды. Впрочем, отличить на глаз «заряженную» спецверсию ценой в месячную зарплату среднего россиянина от обычной пары из магазина часто бывает проблематично. «Лента.ру» предлагает опробовать себя в качестве эксперта по модной обуви.