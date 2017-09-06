Дэвид Бекхэм примерил инновационные бутсы

Немецкая марка adidas Football показала усовершенствованную версию футбольных бутс Predator Precision. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 6 сентября.

В такой обуви играли в 2000-е Зинедин Зидан и Дэвид Бекхэм. Современная версия создана с использованием передовых технологий adidas для нового поколения игроков. Дэвид Бекхэм снялся в рекламе обновленной модели.

Обновленные Predator Precision являются частью лимитированной коллекции и внешне представляют собой точную копию легендарных синих бутс из 2000-х. Дизайнеры adidas обращались к материалам архива в Херцогенаурахе, чтобы современная версия полностью повторяла оригинал цветом и дизайном. Бутсы выполнены из высококачественной кожи с использованием легкого верха, созданного при помощи инновационных технологий.

Новые Predator Precision будут эксклюзивно представлены сначала в магазине adidas Football в Париже, а с 8 сентября у избранных ритейлеров.