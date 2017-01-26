Гоша Рубчинский скрестил бутсы с кедами

Российский дизайнер Гоша Рубчинский показал обувь, созданную в сотрудничестве с adidas Football. Как сообщает Vogue, речь идет о модели Ace 16+.

Внешне она напоминает одновременно футбольные бутсы и классические кеды. Верхняя часть обуви изготовлена по технологии Primeknit и плотно облегает ногу. Подошва сделана из каучука. В продаже модель появится летом 2017 года.

В начале января Рубчинский представил новую коллекцию одежды. Показ прошел в Калининграде. «Я хочу доказать, что глобальные идеи можно транслировать в маленьких российских городах. Я хочу показать конец глобализации», — объяснил дизайнер.

Гоша Рубчинский начал карьеру как стилист, сотрудничал с модельерами Дмитрием Логиновым и Константином Гайдаем. Собственную марку мужской одежды запустил в 2008 году. Символами его первой коллекции «Империя зла» стали медведь и двуглавый орел с автоматами. Стиль модельера тяготеет к постсоветской молодежной культуре.