Дизайнер Гоша Рубчинский подался в театр вместе с Земфирой

Российский дизайнер Гоша Рубчинский выступит в качестве художника по костюмам для спектакля Ренаты Литвиновой в МХТ имени Чехова. Об этом в четверг, 12 января, сообщает Harper's Bazaar.

Какие именно наряды дизайнер создаст для актеров, пока не сообщается. Постановка получила название «Северный ветер», за музыкальное сопровождение будет отвечать певица Земфира.

Гоша Рубчинский начал карьеру как стилист, сотрудничал с модельерами Дмитрием Логиновым и Константином Гайдаем. Собственную марку мужской одежды запустил в 2008 году. Символами его первой коллекции «Империя зла» стали медведь и двуглавый орел с автоматами. Стиль модельера тяготеет к постсоветской молодежной культуре.

С Литвиновой он сотрудничает не в первый раз. Например, в 2016 году она стала режиссером короткометражного фильма «День моей смерти», приуроченного к выходу новой коллекции Рубчинского.