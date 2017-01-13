Дизайнер Гоша Рубчинский провозгласил конец глобализации

Российский дизайнер Гоша Рубчинский представил новую коллекцию одежды, созданную в сотрудничестве с брендом adidas Football. Как сообщает Harper's Bazaar, дефиле прошло в Калининграде в здании старой биржи.

Выбор города, по словам модельера, не был случайным. «Я хочу доказать, что глобальные идеи можно транслировать в маленьких российских городах. Я хочу показать конец глобалицации», — объяснил Рубчинский.

Гоша Рубчинский начал карьеру как стилист, сотрудничал с модельерами Дмитрием Логиновым и Константином Гайдаем. Собственную марку мужской одежды запустил в 2008 году. Символами его первой коллекции «Империя зла» стали медведь и двуглавый орел с автоматами. Стиль модельера тяготеет к постсоветской молодежной культуре.