«Гоп-костюмы» от Гоши Рубчинского поступили в продажу

В продаже появилась совместная коллекция российского модельера Гоши Рубчинского и adidas Originals. В нее вошли футболки, свитшоты, анораки, шарфы, шапки, носки и спортивные костюмы с надписями «Футбол». Об этом сообщает Vogue.

Новинки уже появились на Farfetch, Endclothing, Showstudio и еще в нескольких интернет-магазинах. Показ этой коллекции прошел осенью 2016 года в Калининграде.

A post shared by ГОША РУБЧИНСКИЙ (@gosharubchinskiy) on Jul 30, 2017 at 7:30am PDT

Гоша Рубчинский начал карьеру как стилист, сотрудничал с модельерами Дмитрием Логиновым и Константином Гайдаем. Собственную марку мужской одежды запустил в 2008 году. Символами его первой коллекции «Империя зла» стали медведь и двуглавый орел с автоматами. Стиль модельера тяготеет к постсоветской молодежной культуре.

Одна из недавних работ Рубчинского — совместная коллекция с британским модным домом Burberry. В нее вошли восемь предметов одежды, в том числе оригинальная интерпретация знакового тренча Burberry, футболки, шорты и шляпы, разработанные совместно с британским мастером по изготовлению шляп Стивеном Джонсоном, работавшим над головными уборами из основной коллекции Рубчинского.