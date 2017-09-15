Гоша Рубчинский выступит в неожиданном амплуа

Дизайнер Гоша Рубчинский представит свои фотографии, инсталляции и принты на выставке Burberry «Here We Are» в Лондоне. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 15 сентября.

Работы Рубчинского будут представлены в залах Old Sessions House наряду с фотографиями 30 самых знаменитых фотографов-документалистов XX века, в том числе Мартина Парра, Билла Брандта, Кена Расселла, Карен Кнорр, Брайана Гриффина, Ширли Бейкер и Джейн Боун. В числе экспонатов будут и ранее не выставлявшиеся снимки. Выставку курирует президент и CEO Burberry Кристофер Бейли при содействии Люси Кумара Мур (Lucy Kumara Moore), писателя, куратора и директора Claire de Rouen, и со-куратора Аласдера Маклеллана. Ранее Рубчинский представил совместную коллекцию с Burberry.

Фото: Burberry 1 /2

Экспозиция откроется 18 сентября и продлится до 1 октября 2017 года.

Гоша Рубчинский начал карьеру как стилист, сотрудничал с модельерами Дмитрием Логиновым и Константином Гайдаем. Собственную марку мужской одежды запустил в 2008 году. Символами его первой коллекции «Империя зла» стали медведь и двуглавый орел с автоматами. Стиль модельера тяготеет к постсоветской молодежной культуре. В августе 2017 года дизайнер объявил, что готовит совместный проект с актрисой театра и кино Ренатой Литвиновой.

