Гоша Рубчинский приготовил секретный проект с Ренатой Литвиновой

Российский модельер Гоша Рубчинский готовит совместный проект с актрисой театра и кино Ренатой Литвиновой. На своей странице в Instagram она опубликовала совместную фотографию, сообщив, что ведутся съемки.
Поклонники дизайнера предположили, что Литвинова стала лицом новой коллекции одежды. Однако никаких официальных комментариев на этот счет пока не поступало.
Гоша Рубчинский начал карьеру как стилист, сотрудничал с модельерами Дмитрием Логиновым и Константином Гайдаем. Собственную марку мужской одежды запустил в 2008 году. Символами его первой коллекции «Империя зла» стали медведь и двуглавый орел с автоматами. Стиль модельера тяготеет к постсоветской молодежной культуре.
С Литвиновой он сотрудничает не в первый раз. Например, в 2016 году она стала режиссером короткометражного фильма «День моей смерти», приуроченного к выходу новой коллекции Рубчинского. А в начале 2017 года дизайнер выступил в качестве художника по костюмам для спектакля Ренаты Литвиновой «Северный ветер» в МХТ имени Чехова.