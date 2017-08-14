Гоша Рубчинский приготовил секретный проект с Ренатой Литвиновой

Российский модельер Гоша Рубчинский готовит совместный проект с актрисой театра и кино Ренатой Литвиновой. На своей странице в Instagram она опубликовала совместную фотографию, сообщив, что ведутся съемки.

Поклонники дизайнера предположили, что Литвинова стала лицом новой коллекции одежды. Однако никаких официальных комментариев на этот счет пока не поступало.

У нас съёмки @gosharubchinskiy #вднх #ренаталитвинова A post shared by Renata (@renatalitvinovaofficiall) on Aug 11, 2017 at 8:39am PDT

Гоша Рубчинский начал карьеру как стилист, сотрудничал с модельерами Дмитрием Логиновым и Константином Гайдаем. Собственную марку мужской одежды запустил в 2008 году. Символами его первой коллекции «Империя зла» стали медведь и двуглавый орел с автоматами. Стиль модельера тяготеет к постсоветской молодежной культуре.

С Литвиновой он сотрудничает не в первый раз. Например, в 2016 году она стала режиссером короткометражного фильма «День моей смерти», приуроченного к выходу новой коллекции Рубчинского. А в начале 2017 года дизайнер выступил в качестве художника по костюмам для спектакля Ренаты Литвиновой «Северный ветер» в МХТ имени Чехова.