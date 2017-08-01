Жителей Сингапура оденут в вещи Гоши Рубчинского

Российский дизайнер Гоша Рубчинский выпустил совместную коллекцию с марками Comme des Garçons и Nike. Вещи будут представлены только в универмаге Dover Street Market, который недавно открылся в Сингапуре. Об этом сообщает L'officiel.

Футболки, разработанные российским модельером, выпущены ограниченным тиражом. Цены на них пока не названы.

Гоша Рубчинский начал карьеру как стилист, сотрудничал с модельерами Дмитрием Логиновым и Константином Гайдаем. Собственную марку мужской одежды запустил в 2008 году. Символами его первой коллекции «Империя зла» стали медведь и двуглавый орел с автоматами. Стиль модельера тяготеет к постсоветской молодежной культуре.

В конце июля в продаже появилась коллекция Рубчинского и adidas Originals. В нее вошли футболки, свитшоты, анораки, шарфы, шапки, носки и спортивные костюмы с надписями «Футбол».

Dover Street Market — многоуровневый магазин розничной торговли, основанный японским дизайнером Реи Кавакубо (Rei Kawakubo).