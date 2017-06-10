Гоша Рубчинский представил линию одежды для марки Burberry

Российский дизайнер Гоша Рубчинский и британский модный дом Burberry выпустили совместную капсульную коллекцию одежды и аксессуаров, сообщил корреспондент «Ленты.ру» в субботу, 10 июня.

«Для меня Burberry — олицетворение классического британского стиля. Предметы одежды Burberry, являясь вечной классикой, идеально сочетаются с нашим современным уличным стилем, создавая гениальный микс», — отметил Гоша Рубчинский. «Я всегда восхищался тем, что делает Гоша. У него особое культурное чутье, и я был польщен, когда он предложил нам поработать вместе над его новой коллекцией. Его прочтение самых культовых вещей Burberry — это нечто новое, волнующее, актуальное, и где в то же время чувствуется дань огромного уважения к нашему культурному наследию», — сказал Кристофер Бейли, CEO и креативный директор Burberry.

Вещи из коллаборации были впервые представлены на показе основной коллекции Гоши Рубчинского сезона весна-лето 2018, прошедшем 9 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В линию вошли восемь предметов одежды, в том числе оригинальная интерпретация знакового тренча Burberry, футболки, шорты и шляпы, разработанные совместно с британским мастером по изготовлению шляп Стивеном Джонсоном, работавшим над головными уборами из основной коллекции Рубчинского. Капсульная линия поступит в продажу вместе с основной коллекцией дизайнера в январе 2018 года.

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Гоша Рубчинский начал карьеру как стилист, сотрудничал с модельерами Дмитрием Логиновым и Константином Гайдаем. Собственную марку мужской одежды запустил в 2008 году. Символами его первой коллекции «Империя зла» стали медведь и двуглавый орел с автоматами. Стиль модельера тяготеет к постсоветской молодежной культуре. В январе 2017 года Рубчинский показал совместную коллекцию с adidas Football — дизайнерский вариант модели Ace 16+.

