Гоша Рубчинский пустил моделей гулять по старому театру

В Интернете появилась запись последнего показа российского модельера Гоши Рубчинского. Дефиле проходило в здании одного из старых петербургских театров. Перед зрителями модели ходили в потемках. Запись опубликована на YouTube.

В начале июня Рубчинский представил капсульную коллекцию одежды, созданную в сотрудничестве с дизайнерами британского модного дома Burberry. В нее вошли восемь предметов одежды, в том числе оригинальная интерпретация знакового тренча Burberry, футболки, шорты и шляпы, разработанные совместно с британским мастером по изготовлению шляп Стивеном Джонсоном, работавшим над головными уборами из основной коллекции Рубчинского.

Гоша Рубчинский начал карьеру как стилист, сотрудничал с модельерами Дмитрием Логиновым и Константином Гайдаем. Собственную марку мужской одежды запустил в 2008 году. Символами его первой коллекции «Империя зла» стали медведь и двуглавый орел с автоматами. Стиль модельера тяготеет к постсоветской молодежной культуре.