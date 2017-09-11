Российский бренд превратил ветки в украшения

Российская марка MyKi выпустила новую ювелирную коллекцию VetKi. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель бренда в понедельник, 11 сентября.

По словам представителя компании, «браслеты, броши и кольца в виде веток из серебра с позолоченными почками отражают философию бренда (слово Ki в его названии обозначают энергию жизни и ключевой элемент ДНК марки)». Украшения изготавливаются вручную, каждое украшение уникально.

Фото: пресс-служба MyKi 1 /4

Бренд MyKi основан в 2011 году, производит дизайнерские украшения из серебра, ювелирного сплава и полудрагоценных камней. Выпустил несколько коллекций совместно с московскими музеями, в том числе линии Le Tresor de Troi и La Péri by Léon Bakst для ГМИИ им. Пушкина и серию колец, инспирированных работой Роберта Лонго Untitled (Gabriel’s Wing) для музея современного искусства «Гараж».

В конце 2016 года MyKi совместно с ювелирной компанией Amorem выпустила лимитированную линию украшений под названием 100% pure love.