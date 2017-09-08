Chopard представил в Москве «ледяные» украшения

Швейцарский ювелирно-часовой дом Chopard представил в Москве и Санкт-Петербурге коллекцию дневных украшений Ice Cube Rock, сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 8 сентября.

Российские города стали первыми в мире, где была показана новая линия. Браслеты, серьги, кольца, сотуары, подвески выполнены из розового золота сертификации Fairmined и керамики шоколадного оттенка. По словам представителей бренда, лаконичный дизайн коллекции передает энергетику большого города. В московском ЦУМе коллекцию представила модель Валери Кауфман.

Фото: пресс-служба Chopard 1 /5

Chopard — швейцарская компания-производитель часов, ювелирных изделий и аксессуаров класса люкс. Основана в 1860 году, штаб-квартира располагается в Женеве. Создает призы для Каннского международного кинофестиваля и Московского международного кинофестиваля.

В мае 2017 года дом Chopard представил в России собственную линию нишевой парфюмерии Chopard Haute Parfumerie Collection и открыл ее корнер в московском модном универмаге ЦУМ.

