Chopard представил в Москве нишевые ароматы

Ювелирно-часовая компания Chopard представила в России собственную линию нишевой парфюмерии Chopard Haute Parfumerie Collection и открыла корнер в московском модном универмаге ЦУМ, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы компании во вторник, 30 мая.

Авторами четырех композиций, ведущие ноты которых — ветивер, магнолия, ваниль и нероли, стали парфюмеры компании Firmenich Альберто Морильяс и Натали Лорсон, дизайн флакона разработала лично вице-президент фирмы Chopard Каролина Шойфеле. Венчающая флакон фирменного синего цвета Chopard золотистая крышка украшена пальмовой ветвью: она символизирует связь Chopard и Каннского кинофестиваля, для которого компания, в частности, создает главный приз («Золотую пальмовую ветвь») и ювелирные коллекции для красной дорожки.

Chopard — швейцарская компания-производитель часов, ювелирных изделий и аксессуаров класса люкс. Основана в 1860 году, штаб-квартира располагается в Женеве. В качестве официального представителя марки выступает российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. В 2016 году компания создала призы и для Московского международного кинофестиваля.