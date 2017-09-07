Chanel «завязала» банты из бриллиантовых лент

Французский дом Chanel представил в Москве новые украшения ювелирной коллекции Ruban, сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 7 сентября.

Центральный декоративный мотив коллекции — стилизованные банты из белого золота, павированные бриллиантами. Среди новинок — кольца различной формы, серьги-пусеты в разных вариантах, колье-цепочка и часы на черном ремешке, «висящие» на бриллиантовой ленте (ruban в переводе с французского — «лента»).

Фото: пресс-служба Chanel 1 /6

Модный дом Chanel основан модельером Габриэль (Коко) Шанель во Франции в 1909 году, годом позже открылся первый магазин. В 1921 году Шанель вместе с парфюмером Эрнестом Бо выпустила первый аромат марки — Chanel #5. Первые драгоценности от Chanel появились в 1932 году, первые часы — в 1987-м. В настоящее время дом производит одежду, обувь, аксессуары, косметику и ювелирные изделия для женщин, а также парфюмерию и часы для женщин и мужчин.

В июле 2017 года компания Chanel представила Chanel представила в Москве обновленную модель часов Boy-Friend — Boy-Friend Tweed Beige Gold в корпусе и на браслете из фирменного золота Beige.