Дом Chanel показал процесс создания флакона для нового аромата

Французский модный дом Chanel опубликовал видеоролик, в котором запечатлен процесс создания флакона для нового аромата — Gabrielle. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 31 июля. Ролик получил название The story of the bottle.

Аромат, о котором идет речь, создан в честь основательницы дома, модельера Габриэль Шанель. Запуск Gabrielle ожидается осенью 2017 года.

Модный дом Chanel основан модельером Габриэль (Коко) Шанель во Франции в 1909 году, годом позже открылся первый магазин. В 1921 году Шанель вместе с парфюмером Эрнестом Бо выпустила первый аромат марки — Chanel #5. Первые драгоценности от Chanel появились в 1932 году, первые часы — в 1987-м. В настоящее время дом производит одежду, обувь, аксессуары, косметику и ювелирные изделия для женщин, а также парфюмерию и часы для женщин и мужчин.